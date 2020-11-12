大陸一名79歲的王姓老伯，與妻子多年來感情不佳，兩人也多次鬧離婚，王老伯甚至認為妻子與女婿不倫戀，某次夫妻倆再次起爭執，一樣又吵著要離婚，王老伯心想反正自己年紀大活不久，失控殺害妻子再輕生，但最後只有王老伯獲救。

王姓老伯與妻子經常爭吵，也曾懷疑妻子偷吃女婿，今年3月，妻子與鄰居聊天時，王老伯以為妻子在抱怨自己，向別人嚼耳根說壞話，因此夫妻倆再次起衝突，這時妻子再一次提出想要離婚，但王老伯說什麼也不願意。

吵完架後，王老伯一個人開始想東想西，認為自己年紀大應該也活不久，越想越氣的王老伯，心一橫想說與妻子「死也死要在一起」，因此持刀殺害妻子後輕生，隔天早上鄰居看到血跡，循跡發現夫妻倆流血躺在地上，馬上打電話求救。

夫妻倆送醫急救，但只有王老伯救回一命，妻子失血過多回天乏術。而王老伯也被警方逮捕，他坦承所有犯罪過程、犯罪事實，由於王老伯認罪，加上犯案後態度良好，法官認為構成坦白從寬條件，最後依故意殺人罪，判處13年有期徒刑。

★中時新聞網關心您：再給自己一次機會

自殺防治專線：1925（依舊愛我）24小時服務

生命線：1995

張老師專線：1980

(中時新聞網)