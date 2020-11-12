東沙島孤懸海上，距大陸較近，距台灣反而較遠，目前僅有海巡署人員駐守。位置坐落於北緯20度左右，島嶼面積有1.74平方公里。（圖／軍聞社提供）

兩岸關係緊繃，我軍方補給包機10月飛往東沙群島途中，被迫折返台灣。大陸威脅拿下東沙島傳言再起，不過很多評論指大陸攻奪東沙「意義不大」，淡化威脅性。前東沙守備區指揮官顏才仁對此不以為然，指出「島上近500位官兵弟兄萬一被俘，將直接對台造成民心衝擊」。

據《中評社》報導，顏才仁在1996年台海飛彈危機時任東沙守備區上校指揮官，他表示，拿東沙島對共軍目前軍力而言太容易，島上近500位官兵弟兄萬一被俘，將直接對台造成民心衝擊。他分析，如果東沙發生戰爭，島上500官兵如果是被俘，請問蔡政府該怎麼辦，要不要交涉、會不會讓步、島上官兵弟兄與家屬又該如何？若交涉未果社會反彈又該如何？只要政府一個處理沒做好，就會很難收拾。

東沙島距離台灣高雄約440公里、距離廣東汕頭只有260公里，位處國際航海重要的交通樞紐，因此戰略地位對台灣與中國大陸都極為重要。但是孤懸南海的東沙島對台灣而言是易攻難守。對共軍戰略而言，則是「最容易取得、且損失最小而能得到最大籌碼」的一處島嶼，

顏才仁表示，大陸若真出兵奪下東沙島，島上官兵若被俘虜，將成為兩岸交涉的籌碼，兩岸關係一旦決裂，蔡政府要不要交涉戰俘，還是要全面開戰，這是很艱困的選擇。

(中時新聞網)