苗栗玩透透旅遊主題專刊連續出刊15年，今年邀請氣質音樂才女林逸欣走訪馬那邦山登山步道及仙山登山步道，推廣山林仙境、鐵馬風情及人文故事，12日林逸欣與苗栗縣長徐耀昌發表新書，共同行銷苗栗之美。

苗栗縣政府出版苗栗玩透透旅遊主題專刊，彙整休閒旅遊景點，今年旅遊專刊以山脈步道為主軸，特別邀請林逸欣揹著小提琴走訪苗栗步道，感受純淨的空氣及優美的景緻，最後在遼闊山頂拉奏專屬苗栗的山林之歌。徐耀昌表示，苗栗有豐富多元的自然景觀及人文景點，歡迎各地遊客走訪苗栗，感受在地無窮魅力。

苗栗玩透透旅遊主題專刊連續出刊15年，今年邀請「音樂才女」林逸欣推廣在地景點，12日與苗栗縣長徐耀昌共同發表新書。（何冠嫻攝）

苗栗玩透透旅遊主題專刊連續出刊15年，12日「音樂才女」林逸欣與苗栗縣長徐耀昌等人共同發表新書。（何冠嫻攝）

縣府文化觀光局長林彥甫說明示，今年苗栗玩透透旅遊主題專刊收錄18鄉鎮市蘊含的人文、故事、工藝及自然美景等地方特色，專刊在手，即可徜徉在山林仙境、鐵馬風情及人文故事中，實體專刊出版限量1萬本，可於竹南及苗栗火車站、高鐵苗栗站及苗栗縣政府文觀局服務台等免費索取，索完為止，另因應無紙化，於苗栗文化觀光旅遊網提供電子書，開放民眾下載。https：／／miaolitravel.net／article.aspx？sNo=04007612

文觀局說明， 2020年苗栗玩透透旅遊主題專刊內容豐富多元，收錄介紹山脈步道的 「山知道」、「音樂精靈飛入苗栗林間」及「山教會我的事」，海線及自行車道 的「海好嗎」、打卡熱點的「那些小日子」、特色民宿「瘋苗栗-老外愛苗栗」、 銀髮樂齡推薦遊程的「大人囝仔」、親子共遊的「小腳ㄚ起步走」、人文工藝的 「老地方，慢時光」及季節性賞花秘境的「花日子」等十個篇章，附贈送觀光大使「貓裏喵」之文創貼紙及筆記頁、2021年曆，精美實用，極具收藏價值。

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