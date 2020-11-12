疫情中心12日公布國內新增5例境外移入新冠確診病例，都是來台工作的20多歲到30多歲印尼籍女性移工。
指揮中心表示，5名個案分別在10月28日及29日自印尼搭機來台，入境後至集中檢疫所檢疫。其中一位個案在10月29日至11月11日有輕微發燒症狀，僅自行服藥也沒有向檢疫所人員通報，其餘4人檢疫期間均無症狀。5人分別在11月10日及11日進行檢疫期滿前採檢，因檢出陽性並在今日確診，目前住院隔離中。
指揮中心指出，由於其中有兩位個案入境後到檢疫期間無症狀，且未與他人接觸，因此無須匡列接觸者；另一個案接觸者暫匡列91人，包括同班機接觸者及同車接觸者等，都列自主健康管理。
指揮中心統計，截至目前國內累計104,908例新型冠狀病毒肺炎相關通報（含103,462例排除），其中589例確診，分別為497例境外移入，55例本土病例，36例敦睦艦隊及1例不明；另1例（案530）移除為空號。確診個案中7人死亡、532人解除隔離、50人住院隔離中。
(工商 )
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