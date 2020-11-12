家家推出音樂創作系列《Duet ✚✚ : 我們二重奏》，重新詮釋師兄五月天的經典歌曲〈人生海海〉。特別的是，在音樂的開頭合聲放入了「謎之音」，期望勾起樂迷的好奇心，讓大家猜猜這是來自於誰的歌聲。原來，他們邀請到了五月天阿信發聲助陣，原唱充滿堅定的開場，在前奏中迴盪，為全新的〈人生海海〉注入明亮的信念，就像在鼓勵大家：我們要相信自己！相信未來。

家家表示，要將別人的歌曲唱出自己的味道，對演唱者與編曲人來說，是最具挑戰的事情，「尤其這首歌是師兄們的經典名曲，在製作過程中，總充滿著緊張與不安，深怕無法突破原曲的氣勢。」

家家（左）和甯子達重新詮釋〈人生海海〉。（相信音樂提供）

家家一直渴望能與BASS樂手單獨合作，對她來說，BASS的沈穩低鳴，有種令人心安的感覺，這次邀約台灣知名BASS樂手甯子達，一起合作五月天的〈人生海海〉，而阿達則笑著說：「一直想試試將〈人生海海〉這首歌做出反差，更好奇在家家優美的嗓音下能如何演繹？」在與音樂總監瑪莎腦力激盪後，阿達決定第一段副歌營造一種帶著抑鬱且挫折的聽覺感受，這反映著人生無常的心境，恰巧也符合今年的時事環境，隨著後半段曲境的轉折，再將聽者帶往越來越光明且開放的境地，宛如一班靈魂列車，乘載所有人的勇氣，一起面對未知的明日，去勇敢突破種種不確定。

家家（左）和甯子達重新詮釋〈人生海海〉。（相信音樂提供）

(中時 )