馮世寬現身榮總 應觀眾要求還原立院脫西裝現場。(民眾提供)

國民黨立委鄭天財5日因原住民與退輔會的訴訟官司，質詢退輔會主委馮世寬，兩人拍桌互槓，期間回座突然拿起咖啡丟向馮世寬；馮世寬隨即脫下西裝外套擺出「迎戰」姿態，畫面曝光後，掀起一陣討論。對此，馮世寬今(12日)現身高雄榮總時，被現場醫護人員熱烈歡迎，並重現脫衣畫面，掀起一陣高潮。

國民黨原民立委鄭天財(中)在立法院外交及國防委員會，因質疑退輔會不服法院判決，未將應繳納的800多萬元還給原住民廠商，怒嗆馮世寬(右)，兩人在會議上一度扭打。（陳信翰攝）

榮總舉辦「國軍退徐役官兵輔導委員會北區醫療及安養機構優良醫師表揚大會暨醫師節慶祝大會」，馮世寬今現身高雄榮總時，一進門就受到醫護人員熱烈歡迎，他更應觀眾要求「還原立法院現場」，當場上演脫西裝的畫面，瞬間讓醫護人員瘋狂尖叫，現場相當歡樂。

其實在立法院爆發衝突的當天，在鄭天財潑咖啡後，馮世寬要找對方理論，下一秒場面陷入衝突火爆中，現場人員趕緊架開雙方，阻止事態繼續惡化。馮世寬說，這行為太誇張了，鄭運氣好，如果是在大街上遇到，他絕對不會客氣。

另外，馮世寬在衝突後說，鄭天財有來他辦公室，他也講很清楚，這件事，不能依照鄭講什麼就什麼，鄭委員不是上帝，應該盡量尋求合法程序辦理。

(中時新聞網)