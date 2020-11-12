專門從事大台北衛生下水道管線工程檢測、清疏、維修的義選工程有限公司，在新北市政府水利局的媒合下，公司董事長洪添義12日捐贈一輛復康巴士給新北市政府，副市長謝政達表示，新北市衛生（汙水）下水道工程總進度已達66.11％，義選工程也是幕後無名英雄之一，長期為新北市硬體建設服務，如今再捐贈復康巴士做公益，善行義舉值得嘉許。

義選工程有限公司成立於民國89年5月，主要負責污、雨水管線清疏、CCTV檢視、雨水箱涵疏浚與管線免開挖局部修繕。成立至今已二十年，為大台北污、雨水管線TV檢測總長度已將近2,000公里，對大台北衛生（汙水）、雨水下水道建設貢獻良多。

洪添義表示，他有參加社團組織，目前擔任三重獅子會的秘書，平時也常參與公益事業，有感於從事公共工程多年，希望回饋社會，在水利局正工程司吳坤儒的媒合下，首次購買復康巴士捐贈市府，希望幫助身障朋友，未來仍會持續公益活動。

謝政達表示，這次受贈的復康巴士是新北市第579輛，感謝義選工程公司的善行，義選運用最新的工法，在衛生（汙水）下水道管線受到腐蝕或淤塞時，可以透過CCTV，以360度的攝影探視，並進行內襯修補，減少人工潛入探測、維修受沼氣影響的危險，對新北市的硬體建設貢獻良多。

(中時 )