農委會指國民黨公布的「萊豬顫抖影片」是假消息，並移送法辦；國民黨繼上午開記者會公布影片來源細節，對農委會公開提出「五問」，今晚又在臉書粉專向農委會嗆聲「急！在線等！國民黨五問農委會。」強調影片絕不下架。

國民黨表示，在發出瘦肉精豬肉屠宰場的影片後，農委會和民進黨立刻迫不及待的質疑影片內容造假，甚至宣稱如果不下架影片，就要動用社維法，把國民黨製作、轉傳影片者抓起來關三天。現在正式回覆蔡政府和農委會陳吉仲主委，我們不會下架影片，如果蔡政府要動用公權力來壓迫在野黨發聲的權利，我們不會畏懼，一定坦然面對！

國民黨還說，「五個問題請教農委會，等你回計時開始！」如果要質疑我們影片造假，那農委會必須針對以下五個問題，一一進行答覆，否則就證明，農委會才是假新聞的製造者！

1.QPP是不是在2015年有使用瘦肉精的肉廠？

2.QPP宰殺的豬隻是不是有餵食瘦肉精？

3.影片是不是在QPP拍攝的畫面？

4.萊劑會不會造成豬隻情緒躁動、骨骼脆弱？

5.最後一問，國民黨公布的影片哪一句話假？哪個畫面假？

國民黨釋疑貼文請參考：

https：／／www.facebook.com／mykmt／posts／10159085331442973

「如果萊克多巴胺非常安全，台灣為何禁止使用？」國民黨強調，我們也非常好奇，到底為什麼陳吉仲要如此賣力地為萊豬背書，甚至不惜濫用公權力，以社維法打壓在野黨？若用萊克多巴胺的豬隻絕對安全、毫無副作用，為何台灣目前仍禁用瘦肉精？請陳吉仲向國人釋疑！

(中時 )