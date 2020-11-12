相關單位前往勘查茶葉農損情形。（新北市農業局提供／許哲瑗新北傳真）

新北市坪林區是北台灣最大茶鄉，目前正值冬茶採收季，卻因9月起連下20多天陰雨，不少茶園根部腐爛、嫩葉枯落，產量只剩往年的一半，成為近6年狀況最慘的一次天然水傷；新北市農業局表示，農委會提供天然災害現金救助，提醒農友11月16日前到區公所申請。

新北市坪林區素有「茶鄉」美名，終年雲霧繚繞，得天獨厚的濕潤的氣候適合茶樹生長，種植總面積約500公頃，茶葉年產量40萬斤，是北台灣最主要的文山包種茶產區，農友最主要的收益來源為春茶和冬茶。

坪林區農會總幹事林文恭坦言，今年從9月起一連下20多天的雨，幾乎一半的茶園終日被泡在水裡，土壤含水量過多、茶葉根部窒息，營養流失下，冬茶的嫩芽都枯掉，以往每年產量40幾萬斤，今年產量銳減剩一半，還有不少茶農損失超過7成。

林文恭指出，坪林曾在10幾年前遇到嚴重旱災，這是第一次遇到這麼慘重的水傷，但茶葉品質依舊，不影響茶葉價格。

農業局表示，已於10月28日邀集茶葉改良場文山分場、農糧署北區分署及區公所組成勘災小組，至坪林區勘查茶葉農損情形。今年9至10月因連續陰雨，坪林區茶樹從修剪期、萌芽期至生長期受降雨影響，導致茶芽損害情形。

農業局指出，農委會11月4日已公告新北市坪林區為辦理茶109年10月霪雨農業天然災害現金救助及低利貸款地區。農業局第一時間已通知坪林區公所11月5日開始受理民眾申報，救助額度為每公頃5萬元，如有貸款需求亦可持農業天然災害受災證明書、農業天然災害復建及復耕計畫書、使用土地及設施合法證明等文件至各農漁會辦理申請低利貸款，貸款利率為0.54％。

農業局提醒農友，自即日起至11月16日(含例假日)，單筆耕作面積達0.01公頃以上且受霪雨影響減產達2成的農友，請攜帶基本證件、存款簿及土地經營證明文件，非土地所有權人需有土地委託經營書、租賃契約書或土地使用同意書，到受災地區公所填寫申請表，假日亦受理申請。如有任何疑義，請隨時洽詢各區公所及農業局(02)2665-7251。

(中時 )