新光三越全台壓軸台北站前店周年慶12日開打，首日在全館滿2,000送200最低門檻帶動下引爆買氣，化妝品最低4折起明星特惠組一早掀人龍排隊，禦寒冬衣冬被下殺二折起也是搶購一空，預期首日業績目標4.6億元。

為了滿足最後一檔周慶，新光三越動員全台櫃位將各通路秒殺完售特惠商品全數追加到貨，包括資生堂國際櫃百優乳霜超值組下殺43折、全國獨家的雅詩蘭黛雙11限定小棕瓶鐵粉與粉持久雙明星組，獨享優惠5千有找，搭配單筆2,000送200回饋引發人潮搶購，而話題熱賣的保養神水ORIGINS品木宣言靈芝水、蘭蔻極光水亦帶頭衝買氣，開店前即引發排隊潮。

今年冬天氣溫下探有感，加上近日天涼助攻，禦寒商品也是今日搶購焦點，首日皇室羽毛工房、京都西川等萬元冬被全面下殺2折起，直接現省1萬多元，開賣不久全數搶購一空；禦寒大衣千元有找折扣再下殺，其中以今年強打的經典大學T最熱銷，ROOTS仟元連帽上衣限量75件中午12點前直接售罄！

還有FILA、PUMA等大學T帽T截至下午3點前已熱銷逾千件；電暖氣詢問度同步飆升，光是「Dyson三合一涼暖空氣清淨機」至下午3點共售出近百台，平均每3分鐘就賣出一台，此外，因應自煮風潮與婚嫁商機，幸福成家大家電買雙機送機專案搭配滿千送百回饋，亦引爆家電樓面人潮，像是LG敲敲門冰箱、洗衣機合購再加贈奇美電烤箱合購優惠，開店一小時成交量較去年成長3成。

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(工商 )