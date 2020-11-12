陳零九與邱鋒澤音樂志趣相投，近年以「九澤」組合形象圈粉無數，成為校園演出及商演指定新寵兒！兩人在音樂領域合作屢創佳績，將在11/13推出「九澤CP」全新定情單曲〈陪在你身邊〉，也預告將以官方組合身份，推出更多歌曲和活動計畫。

提及〈陪在你身邊〉創作發想，兩人笑說，因為真的「一直在彼此身邊」，所以決定做一首抒發陪伴情誼的「定情曲」。陳零九感性說到，兩人這一年陸續合作許多歌曲，透過音樂更認識彼此，不論是工作或是生活相處都經常在一起，是密不可分的好友。九澤CP表示，歌名不僅是對廣大歌迷粉絲的表白，也是給對方的承諾，無論經歷起伏，都會「陪在你身邊」。

〈陪在你身邊〉MV導演比爾賈選定在「沙漠」取景，並結合動作片及科幻感等驚喜元素，工作團隊透露MV拍攝過程遇到不少挑戰，在戶外連續拍攝近15個小時，遼闊荒漠場景下忍耐著艷陽火烤與七級海風的折磨試煉，沙子不斷飛進眼中，九澤CP第一次紅著眼拍攝MV、不停點眼藥水，連「睜開眼睛」都有困難！而兩人仍十分盡責全力配合，首次和導演合作便達成完美默契，克服環境考驗順利殺青。

MV拍攝期剛好撞到九澤CP行程大滿檔，已接連幾天清晨6點前就出門上工，拍攝日前一天甚至睡不到3小時，當天更搶搭首班與末班高鐵往返台北台南，緊繃行程讓九澤CP差點吃不消，直呼「一年體驗一次就好了！」兩人也回憶到去年一起跑行程時，曾經一天內從早到晚，南北共跑了五場校園演出，當時以為已是極限，今年再破紀錄創下工時巔峰，讓他們開玩笑向公司呼籲：「希望把睡眠時間也安排進行程裡！」

今年九月，邱鋒澤以嘉賓身份在陳零九《天生玩家》個人演唱會上，神秘預告雙方將著手「定情曲」的創作，直至今日終於兌現諾言，以官方「九澤CP」名義推出定情之作〈陪在你身邊〉，11/13數位音樂及MV同步上架各大串流平台，兩人也期待以全新「九澤CP」組合身份，在音樂領域嘗試更多突破。

陳零九（左）和邱鋒澤將在11/13推出「九澤CP」全新定情單曲〈陪在你身邊〉。（滾石唱片提供）

陳零九和邱鋒澤拍攝〈陪在你身邊〉ＭＶ。（滾石唱片提供）

陳零九和邱鋒澤拍攝〈陪在你身邊〉ＭＶ。（滾石唱片提供）

(中時 )