頭屋交流道串聯國道1號、3號及高鐵苗栗站，但因交流道出口路幅狹窄，大車轉彎不易，地方擔心用路安全，希望縣府重視改善。（何冠嫻攝）

苗栗縣議員胡忠勇提案台72線快速道路新東大橋增設交流道案，已10多年，力促苗栗縣政府不能放棄。目前縣府也完成可行性評估期末報告，送公路總局審議中。（何冠嫻攝）

頭屋交流道開通後完善交通網絡，造橋、頭屋及苗栗市等居民進出國道更方便，但苗栗縣議員胡忠勇指出，交流道出口右轉台13線路幅狹窄，大車轉彎不易，若倒車又有死角、塞車問題，用路人直呼險象環生。苗栗縣長徐耀昌回應，道路拓寬有必要性，將請工務處透過立委徐志榮邀集公路總局、高公局等單位，進一步討論研議。

胡忠勇提到，頭屋交流道增設以來，交通量遽增，聯結車、貨車等大車下匝道後直角轉彎不易，用路人戰戰兢兢。縣府工務處長古明弘說明，當初頭屋交流道在建置時，認為直角轉彎透過號誌管制沒有問題，未考量交通量增加，導致大型車在轉彎時半徑不夠，因此研議將轉彎處提前，增加轉彎幅度，將透過立委徐志榮協助，邀集高公局與公路總局研議，正視頭屋交流道問題，爭取拓寬改善。

此外，針對新東大橋增設銜接台72線快速道路匝道，胡忠勇提案10年來，終於稍有眉目，力促縣府全力推進，以方便苗栗市、公館、獅潭等居民、遊客交通往來。古明弘表示，新東大橋匝道設置經費預估3億8000萬元，因用地多為公有地，縣府用地取得經費58萬元，全案已斥資280萬元執行先期規畫，目前期末報告已送審公路總局，現正修正相關計畫書，將全力推動。

(中時 )