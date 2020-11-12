雲林縣古坑鄉奶油巴士烘焙屋老闆楊超程，長期以滿分蛋糕鼓勵學童努力向學，楊超程夫婦11日首度前往古坑國中發出40幾塊蛋糕給考試滿分同學，古坑國中校長鍾進森笑說，感謝老闆不計成本鼓勵學生，讓你們少賺許多。

古坑國中校長鍾進森得知楊超程的善舉，力邀楊至學校鼓勵學童，針對第一次段考滿分的學生給予一塊蛋糕獎勵，另外，古坑國中棒球隊在全國棒球聯賽雲林縣預賽獲得全勝成績，楊超程還特別製作一個10吋大蛋糕給棒球隊選手。

雲林縣古坑鄉奶油巴士烘焙屋老闆楊超程赴古坑國中頒發滿分蛋糕，鼓勵學生努力向學。（古坑國中校長鍾進森提供／周書聖雲林傳真）

楊超程說，若棒球隊學生能在全國賽中打進前八強，還要再加碼贈送3層大蛋糕給同學慶祝，希望同學可以為雲林爭光。

楊超程夫婦於古坑鄉華南、華山國小、樟湖國中小3所學校發放滿分蛋糕已經9年，今年再增加古坑國小，平均每年要發出5、600份蛋糕，數量之多，常常為了這些蛋糕加班至深夜，但他們倆仍無怨無悔持續散發正能量鼓勵孩子。

校方也認為此舉確實有幫助學生提高向學動力，有學生表示，滿分蛋糕成為每次段考努力的動力，期待考試獲得滿分後還可以獲得一塊蛋糕。

(中時 )