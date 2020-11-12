大陸全國人大常委會取消4名香港特區立法會議員的資格後，包括美國、英國、德國、加拿大等西方國家均批評中共此舉違背《中英聯合聲明》對國際的承諾，也違背《基本法》對香港人的承諾。大陸外交部發言人汪文斌12日在例行記者會中反擊，認為這些國家和其批評沒有資格、沒有道理、沒有市場。

汪文斌表示，這幾個少數國家，對大陸全國人大常委會有關決定妄加指責，第一沒有資格，第二沒有道理，第三沒有市場。香港是大陸的特別行政區，香港特區立法會議員資格問題純屬大陸內政，別國無權說三道四、插手干預。

汪文斌重申，大陸全國人大常委會作出有關決定，是堅持和完善「一國兩制」制度體系、落實香港基本法和香港國安法等有關規定的必然要求，也是維護香港法治和特區憲制秩序的必要之舉，符合包括香港同胞在內的全體中國人民的根本利益，有利於維護國家主權、安全和發展利益，有利於香港長治久安和繁榮發展。大陸堅定支持香港特區政府根據全國人大常委會決定依法履職。

汪文斌表示，公職人員宣誓效忠國家制度是國際通例。在美國，國會議員必須效忠美國憲法；在英國，任何人拒絕效忠女王將無法就任議員。作為香港特區的公職人員，立法會議員當然必須真誠擁護《中華人民共和國香港特別行政區基本法》，效忠中華人民共和國香港特別行政區。「沒有任何一個國家會對包括議員在內的公職人員違背誓言、背叛國家的行徑視而不見。西方一些政客對中方的無端指責充分暴露了他們的雙重標準。」

汪文斌呼籲，大陸敦促有關人士恪守國際法和國際關係基本準則，停止以任何方式干涉包括香港事務在內的大陸內政。任何對陸施壓，損害大陸主權、安全、發展利益的圖謀都不會得逞。

(中時 )