台灣民眾的國族認同最新民調

針對台灣的民眾的國族認同，一份最新民調出爐，顯示33.6%的民眾認為自己是台灣人，也是中國人。

台灣智庫最新民調，針對國族認同進行調查，問到民眾認為自己是台灣人、中國人或是兩者都是？61.6%民眾認為自己是台灣人，33.6%認為自己兩者都是，2.7%認為自己是中國人，2.1%則無明確意見。

該民調也調查發現， 認為自己是台灣人也是中國人，桃竹苗地區比例最高40.2%，年齡分布在20-29歲，政黨傾向偏向國民黨58.6%及台灣民眾黨54.5%；教育程度以專科最高43.6%。

另認為自己是中國人的，若以區域來分，以金馬地區和桃竹苗地區比例最高，分別為6.%及5.7%。以年齡區分，70歲以上最高為5.1%；政黨傾向以國民黨支持者最高；教育程度則以高中、高職最多。

而認為自己是台灣人的，以宜花東、雲嘉南地區最高，分別為73.4%及72.5%。年齡分布在30-39歲；政黨傾向偏向台灣基進黨92.5%、民進黨83.7%及時代力量75.5%；教育程度集中在小學和小學以下為79.0%。

該民調是在2020年11月5日至11月7日進行調查，對設籍台澎金馬22個縣市年滿18歲的民眾進行調查，成功訪問1076人，在信賴水準95%情況下，抽樣誤差最大值為正負3.0%。

(中時新聞網)