還沒出道就有「台版宮崎葵」的女星簡廷芮，在2014年以雙人女團Dears出道，2015年在電眼《我的少女時代》飾演最正校花陶敏敏受討論，10月初才公開閃婚男友，今日又驚喜曬出懷孕超音波照公開準備升格當媽；Dears單飛不解散後，兩人曾被傳不合，但近日安婕希曬出近況照，讓網友又戀愛了。

Dears在2014年夏天出道，簡廷芮和安婕希甜美可愛的外表擄獲不少粉絲，但2018年安婕希決定出國讀書，簡廷芮在發行個人專輯時也表示她們是「單飛不解散」。近期簡廷芮不僅公布婚訊又懷孕喜事不斷，有不少人好奇安婕希的近況。

Dears單飛不解散後，兩人曾被傳不合，但近日安婕希曬出近況照，讓網友又戀愛了。(圖/ 摘自安婕希IG)

而安婕希早已從國外進修回台，時常在Instagram分享生活點滴，近期她開始當起「百岳練習生」，體驗登山的樂趣，日前更成功征服合歡山，完成人生第一座百岳；說起挑戰過程，更雀躍地表示，「從滿天星空到山頂出大景時真的好感動」，更謝謝帶領她的山友，還有陪著她的好朋友。

有不少網紅和許多粉絲看完安婕希爬山美照，紛紛熱情表示，「恭喜入坑」、「不合理啦！哪有人爬山那麼美的」、「小安女神好美唷」、「小安好可愛啊，看著星空感覺好療癒唷」、「世界美」、「太扯了，小安太美了吧」。

安婕希出道前，在2012年10月10日台北市府廣場拍攝國慶典禮畫面時，被路人拍到認真投入的模樣，出眾的外表被網友封為「空靈美少女」，在網路上有超高討論度。

(中時新聞網)