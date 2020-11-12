雲林縣北港鎮華星印書局保存創業的小型手動名片印製器。（張朝欣攝）

已有80年歷史的雲林縣北港鎮華星印書局，保留鉛字印刷工藝與諸多器材，包括1萬多個鉛字、銅版、木版，印書局第2代蘇明堂為了訴說鉛字印刷的故事，將住家打造成「華星印書局故事館」，配合北港朝天宮導覽行程，成為充滿在地故事的街角亮點。

華星印書局由蘇明堂父親蘇彭創立，當時只有1個小型手動名片印製器，後來才添購2台二手印刷機，由於印刷品質精良，顧客絡繹不絕，成為北港地區最具規模的印書局，1970年蘇明堂接手印書局，2013年退休交棒給第3代。

蘇明堂表示，早期印刷以活版鉛字印刷為主流，30年代台灣物資缺乏，印刷品可說是奢侈品，印名片的顧客都是官員士紳，其他印刷品主要以農會、學校、寺廟等機關社團為主，每天都有接不完的訂單、從早忙到晚。

蘇明堂說印製寺廟的籤詩最為繁複，因為一般籤詩為60甲子籤，共有60個版，內容引經據典、用字講究，排版時不能有任何錯誤字，否則便是對神明大不敬，所以每次印刷前都再三檢查，務求完美。

鉛字印刷歷經一段輝煌時代，直到70年代平版印刷掘起，隨後電腦排版出現，鉛字印刷不敵世代技術的更迭，逐漸淡出印刷界，成為歷史的陳跡。

不過蘇明堂認為老兵不死，收藏了上萬個鉛字、銅版、木版，以及各種早期印刷器具，在住家成立「華星印書局故事館」，今年獲選「北港街角藝事館」計畫補助，著手打造北港街角新亮點。

(中時 )