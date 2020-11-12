疫情嚴重衝擊旅宿業，2020桃園金牌好棧12日表揚選出45家，舞台特別採伸展台設計，希望宛如金馬走秀，能讓業者知道旅宿對於觀光的重要性。今年也加入45位網紅協助行銷，盼粉絲數量破百萬的人氣網紅可以發揮宣傳效益。

桃園市祕書長黃治峯表示，過去民眾說桃園不好玩，現在都改口說桃園好好玩。桃園觀光從過去石門水庫、龍潭大池、大溪、復興，發展出許多新景點，如青埔就有很多嶄新的商場，甚至飯店也成為景點。此外如沙丘、藻礁、石滬等，也是桃園亮點之一。

觀旅局指出，今年疫情對旅宿業者帶來不少衝擊，12日的頒獎典禮，讓業者體驗宛如金馬獎的禮遇，希望大家知道旅館業在觀光扮演著很重要的角色，觀旅局也會一起陪著業者共渡難關，創造更多的商機。

除頒獎典禮外，今年邀請45位包含旅遊、親子、情侶、美食、美妝領域網紅，如韓雨潔、Ga Lin、Ashlee、舒涵及璇璇等，拍攝出80支宣傳短片，希望透過總粉絲數超過百萬的人氣網紅們，可以發揮效益，把金牌好棧訊息傳遞給民眾。

金牌好店分為「浪漫情人房」、「好夯月餅」、「消暑池畔」、「手作小物」、「精選早餐」，共45家入選，民眾若想了解，可至「金牌好棧—桃園觀光導覽網」https：／／bre.is／W5rMFaNp查詢。

(中時 )