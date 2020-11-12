LED晶片廠晶電（2448）公布第三季財報，繳出連續第八季虧損財報，第三季歸屬母公司淨損11.05億元，較前一季度及去年同期擴大，單季每股淨損1.02元；累計晶電前三季尚無法擺脫虧損陰霾，每股淨損3.25元。

LED廠前三季財報仍然低迷，多數繳出赤字財報，轉型效益還要再等等，晶電董事會11日也通過，第三季將不發放股利。

惟晶電第四季開始拉高mini LED投片量，雖然財報無法力挽狂瀾，不過在財報地雷解除之後，今日押寶性買盤湧入晶電，三大法人同步買超晶電8,371張。

(工商 )