東和鋼鐵前三季稅後淨利19.82億 每股賺1.97元 19:012020/11/12 工商 林憲祥 、高雄 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 東和鋼鐵（2006）累計前三季營收為301.15億，累計營業毛利42.91億，累計稅前盈餘26.99億，累計稅後淨利19.82億，每股稅後淨利1.97元。 (工商 ) #東和鋼鐵 #稅後淨利 #每股賺 #累計前 #季營收 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 成長率獲利優於營收 聚陽10月稅前獲利年增15.7％ 16:102020/11/12 財經 兩金雞加持 統一前三季賺180億 04:092020/11/12 產業．科技 櫃買12日審議通過全宇昕上櫃案 19:402020/11/12 財經 毛利率、營益率、淨利齊創高 華碩大驚喜 Q3海賺百億 04:092020/11/12 財經要聞 《其他電子》信紘科前3季獲利年增1.7倍 每股盈餘2.17元 08:012020/11/12 財經 《鋼鐵股》大國鋼Q3穩穩賺 前3季每股淨利0.56元 12:322020/11/12 財經 券商業績大比拚 12家前10月EPS高於1元 04:092020/11/12 證券．權證 《汽車股》廣華-KY第3季每股盈餘為1.12元 07:432020/11/12 財經 營建股績優生長虹 前三季每股盈餘5.05元 17:192020/11/12 財經 華宏Q3營收寫近5年單季新高 前三季每股盈餘1.47元 11:232020/11/12 財經 財經熱門新聞 驚喜！中油在非洲挖到黑金 第1桶原油下月運回台灣 - 財經 遭美制裁不怕！中芯國際N＋1製程技術曝光 梁孟松洩下一步 - 財經 強迫陸企下市不夠看 川普倒數10周 還有最大殺招 - 財經 晟德前三季獲利逾半個股本 - 財經 - 工商 股市新手挑金融股當定存喊貴 網友一句話拆解真相 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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