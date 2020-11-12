蔡琴出道40年，擁大批粉絲，日前現身台北流行音樂中心，觀賞大提琴家馬友友「馬友友全球巴哈計畫在台北」演奏會。今年62歲的蔡琴，網路屢傳她的烏龍死訊，這次親臨欣賞演出，讓謠言不攻自破，她當晚坐在2樓前排，2度隔空示愛偶像馬友友。

她嗨喊：「我們愛你，不要忘記我們。」馬友友熱情回：「我也愛你們，不會忘記，怎麼會忘記呢！」引起掌聲，蔡琴笑說：「這是我做過最瘋狂的事了！」蔡琴已迷馬友友30年，工作之餘都聽他的音樂，「尤其是長途飛行時，這次是第一次能看到他本人！」

她與弟弟同是古典樂愛好者，得知馬友友來到台北演出，立刻買票支持，並送上一對訂製花籃，寫著：「大師出馬，琴聲友愛。」巧妙地把蔡琴和馬友友的姓名融合，在現場，許多民眾與她送的花籃自拍，蔡琴開心說：「這是我送過最值得的兩個花籃，不但代表了我個人的心，也不小心變成台北歡迎馬友友的心。」

蔡琴去年8月接連在台北、台中舉辦演唱會後，鮮少公開露面，加上今年碰到疫情，她工作幾乎暫緩，時隔15個月，她開心外出欣賞演出，表示近來難得多出了許多空檔休息，豈料網友卻再度傳出她因腦中風已成植物人、腦死四肢發黑的抹黑新聞，嚇壞歌迷，蔡琴和經紀公司向來對於類似報導不予理會，他們繼續專注表演，謠言就會止於智者。她近來生活充實，每天保持做200個仰臥起坐和快走30分鐘，也去上哲學課，豐富心靈，她打趣說：「如果2021年尚未有疫苗可打，我計畫學習舞蹈。」

蔡琴日前到台北流行音樂中心，觀賞大提琴家馬友友演奏會。（星世代經紀公司提供）

(中時 )