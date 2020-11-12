桃園捷運綠線G06站體工程16日開始，將在桃園區介壽路三民路口至介新街口，進行第一階段施工圍籬架設，施工期間車道縮減為往北二混合車道及往南一混合車道，其中汽機車仍可左轉三民路，但為避免危險，請民眾經過時放慢車速行駛。

桃園市捷運工程局表示，綠線GC02標地下段工程已經完成桃園福豐公園的VS6通風豎井、八德巧克力街口的G03站、國道2號橋下VS5通風豎井、建國和平路口G04站圍籬架設。

另外桃園區介壽路三民路口至介新街間段也將開始G06站體施工作業，圍籬長度約260公尺，工期預計到2026年8月，因為施工將使用部分路面，但仍可維持北二混合車道及往南一混和車道通行

行駛介壽路的汽機車仍可左轉三民路，為了方便機車左轉，過長沙街往桃園方向特別留設左轉機車道，請民眾行經工區時盡量放慢車速行駛。為了方便民眾，介壽路往桃園三民路方向民眾，汽車可在左側車道直接左轉，機車則是過了長沙街後，有預留左轉機車道，方便騎士使用。

捷工局指出，為了盡量擴大路面，已經在施工前，縮減介壽、福林及陽明公園的人行道，並移除路樹、取消公車站牌、塗銷汽、機車停車格，另外施工期間，兩側道路禁止臨時停車、部分禁止左轉，施工路段速限30公里。

(中時 )