雲林縣水林鄉人口老化嚴重，北港媽祖醫院成立長照服務站。（媽祖醫院提供／張朝欣雲林傳真）

雲林縣水林鄉人口老化、人口外流嚴重，去年國發會統計，水林鄉是全國平地鄉鎮人口變化率最高鄉鎮，每年平均減少約500人，北港媽祖醫院因此於12日成立長照服務站，提供延緩失能失智、健康促進等服務，打造銀髮族新樂園。

水林鄉人口老化情況嚴重，鄉公所持續成立社區食堂，解決長者用餐問題，但鄉民反映缺乏預防長者失能、失智的服務方案，中國醫藥大學附設北港媽祖醫院因此與海埔社區發展協會合作，12日成立長照服務站。

媽祖醫院院長吳錫金表示，醫院結合長照服務站，將以「社區食堂」與「全方位健康」為主軸，幫長者建立個人基本健康卡、遠距照護量測血壓血糖，不僅關心長者的營養用餐，同時兼顧日常健康，並規畫一系列的認知訓練課程，全方位守護老人家。

縣衛生局副局長張翌君感謝吳錫金院長率領醫療團隊，透過社區整體照顧服務體系，設立海埔巷弄長照服務站，提供延緩失能失智服務、健康促進、社會參與、社區共餐等服務，讓長者可以在地健康老化。

水林鄉文史工作者李明遠認為，面對高齡化的水林鄉人口結構，建議運用未來可能裁併校的國小校園空間發展老人照護產業、營造安養社區模式，讓老人化的劣勢轉成就業機會的優勢，只要年輕人願意回來，老人家就能獲得更多的照護量能。

(中時 )