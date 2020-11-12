華麗的黃橙燈飾為公園換上新裝，將柏壽公園打造成府中商圈的夜間光地標。圖／府中商圈提供

「森林裡的極光」多樣姿態，綻放府中之美。圖／府中商圈提供

歡樂耶誕城開幕，新北市為板橋府中商圈設計9座融入在地特色的藝術裝置，有創作靈感源自知名童話「傑克與魔豆」的主燈「魔豆‧魔豆」，還有利用編織線條與燈光打造的「府中之星」；市長侯友宜12日到場開箱，邀請民眾同來感受府中商圈愈夜愈美麗的夢幻氛圍。

觀光局表示，新北市計畫打造5條美學廊道，府中地區串連板橋車站、林家花園、府中15、府中捷運站商圈及黃石市場等，作為示範點，這次結合連辦10年的新北歡樂耶誕城，置入充滿府中特色的9座藝術裝置，打造歷年來燈區範圍最廣的盛會。

觀光局介紹，高10公尺的主燈「魔豆‧魔豆」，以魔豆藤圖騰交織，綺麗的水晶玻璃鑲在高聳入天的魔豆藤上，入夜後散發出獨特光芒，藤上繪製有代表林家花園的漏窗圖騰，也有代表穿梭道路上的斑馬線；「府中之星」則融入編織的線條與燈光，象徵府中在歷史交織下，自成一格地的獨特性。

設計師劉治良分享創作理念說，今年特別創作「森林裡的極光」主題燈區，極光又被稱為「跳舞的精靈」，也有人稱為神明的象徵，盼傳達出信仰新北市的多元，也象徵府中就如同森林的一道極光，準備綻放耀眼的光芒；「花漾」燈區結合竹片和仿真花草的作品，白天時陽光灑落形成自然光影變化，夜晚藉由白黃兩色燈光的交織，渲染出璀璨燈海，為府中增添不同的面貌。

除了456行政園區，今年府中燈區的範疇也延伸到柏壽公園，華麗的黃橙燈飾為公園換上新裝，將柏壽公園打造成府中商圈的夜間光地標，透過公園內植物與造景設計結合，打造成歐式建築造型的大型光廊，在燈光的律動下，讓柏壽公園的夜空也多了一份新的景緻。

新北市今在456行政園區舉辦開箱記者會，侯友宜表示，今年耶誕別具意義，開城後府中商圈每週六、日也會舉辦創意主題市集，讓民眾在欣賞藝術之餘，還可吃飽、玩滿、逛的開心。

(中時 )