《十二夜2》舉辦名人試片眾星雲集，左起姚淳耀、施名帥、姚愛寗、范少勳。（牽猴子提供）

今年最暖的電影《十二夜2：回到第零天》以1460萬霸佔台灣紀錄片募資冠軍紀錄，日前舉行名人試片，吸引不少大咖關注，藝人陳喬恩、潘慧如、施明帥、魏蔓、范少勳、王淨、曾敬驊、李冠毅、姚淳耀、姚愛寗、米可白、賀瓏、徐韜、胡天蘭等人都到場支持；今天官方釋出主題曲〈大寶貝小寶貝〉MV，由暖聲系歌手光良偕台灣原聲童聲合唱團獻唱，琅琅上口的旋律歌詞超洗腦！

《十二夜2：回到第零天》主題曲 〈大寶貝小寶貝〉由曾與Beyond、莫文蔚等天王天后合作的知名作詞人李焯雄填詞、黃建為作曲；歌曲製作編排上特地安排與台灣原聲合唱團和聲，光良為了讓孩子們更有臨場感，特地陪合唱團一起錄製，還自嘲：「其實我們是『老寶貝小寶貝』啦！」歌曲寫出人與貓狗之間的親情，讓光良想起曾陪伴他15年的愛狗小High：「如同歌詞所說『愛你的可愛、愛你不可愛』，不論美醜、我都很愛小High！也一直在等著牠！」更笑說有部分歌詞是以狗狗的角度出發，讓他在錄音的時候，一下覺得自己是人、一下覺得自己是狗！光良也大推觀眾進戲院支持：「大家來看《十二夜2》一定會有很多收穫！如果世界上沒有狗狗貓貓…人類就太可憐了！如果我們都有這樣的心態，就不會有流浪動物了，因為牠們就是我們的家人！」

為《十二夜2》配音的吳念真也被電影暖到，在配音時自己加了不少鼓勵性質的台詞，他說以前在網路上看到貓狗受虐的新聞或影片都會本能地跳過，怕看了太難受，但又會忍不住去想「如果我有能力改變的話，我可以怎麼幫牠？」吳念真希望透過電影，觀眾都能學會如何盡己之力幫助流浪動物：「沒有人能包山包海做全部的事情，但每個人都出一點點力量，這個能量就變得很大了。」

《十二夜2：回到第零天》積極推廣「結紮」觀念，目的就是想要終結流浪動物收容所的根本問題，更積極推動「飼主教育」，希望觀眾都能培養正確的動物養育心態與知識。電影將於11／27上映，全台上映戲院數量達60家，更多包場、團票或電影相關訊息請上「十二夜2」官方臉書。

(中時 )