雙11狂歡購物節將近尾聲，大陸電商巨頭阿里巴巴及京東在活動期間大有斬獲，皆打破去年紀錄，合計達7697億元人民幣（約台幣3.36兆元）。然而，這是因為今年延長活動時間，2家公司也坦承新客群已難以招徠，且大陸監管機構正擬議反壟斷新規，這兩大科技巨頭未來還要面臨艱鉅的挑戰。

根據《CNBC》報導，今年的雙11促銷活動從1日就開始，到12日午夜才結束。阿里巴巴表示，這11天來的網站成交總金額GMV（gross merchandise volume），共計4982億元人民幣（約台幣2.17兆元），較去年的2684億元（約台幣1.17兆元）增近1倍；京東同期的GMV為人民幣2715億元（約新台幣1.18兆元），亦高於去年的2044億元人民幣（約台幣8911.8億元）。同時，阿里巴巴、京東在港股價今日漲幅分別達約3%及7%以上。

報導指出，對於阿里巴巴和京東而言，外國品牌都是重點。阿里巴巴天貓進出口業務總裁劉永文（Alvin Liu）上周受訪時表示，由於旅行限制，通常會出國購買外國產品的大陸購物者，預計會在大陸購買商品。

今年有25萬個品牌參加了光棍節活動，其中有3.1萬個來自海外。

阿里巴巴董事兼總裁埃文斯（Michael Evans）便分析，在「後疫情流行」的世界，大陸戰略和數位戰略非常重要，雙11的GMV中有超過50億美元（約台幣1443億元）來自美國品牌，按比例是貢獻最大的國家。

報導強調，雙11光棍節的目標不僅是推動銷量而已，阿里巴巴及京東都將其視為獲取新客戶的一種方式，且認為新客戶已開發殆盡，因此一直專注在低端城市，這些城市通常對價格更敏感，將是電商增長戰略的關鍵地區。京東零售執行長徐雷受訪時表示，許多品牌已意識到大陸市場規模巨大，因此他們利用京東的數據及供應鏈能力，為低端城市量身打造產品。

此外， 大陸監管單位最近動作頻頻，之前的螞蟻集團的IPO已在上市前被喊卡先踢鐵板，日後這些大陸電商巨頭們恐怕也難逃嚴厲的監管下場。

(中時新聞網)