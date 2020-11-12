美國總統大選結果，民主黨拜登日前宣布勝選，但台灣人真的認識拜登嗎？前總統陳水扁近日表示，拜登年幼時看著爸爸為謀生而心力交瘁，30歲選上聯邦參議員6周後，妻子帶著3個小孩外出，但出了車禍帶走妻子和年幼女兒，拜登中年罹患腦瘤，年逾70，大兒子又因腦癌去世。

阿扁12日在臉書貼文，誠如拜登的長期幕僚長考夫曼所說：「他是我這輩子遇過最幸運的人，卻也是我遇過最不幸的人」。阿扁透露，拜登30歲選上聯邦參議員6個星期，太太載3個小孩去買聖誕節禮物，一場車禍奪走太太和13個月女兒的寶貴生命，倖存的孩子是給拜登活下去的動力。

阿扁還提到，拜登中年罹患腦瘤，走過手術成功率只有50%的「地獄之路」，他在歐巴馬政府時間，擔任副總統任內，曾因車禍受傷的雙胞胎大兒子「博」死於腦癌，46歲的博死後，拜登覺得再也不會笑了，意志消沉下，拜登2016年退出總統初選。

而拜登為了照顧二個年幼小孩，他從德拉瓦搭火車去華府開會，來回4個小時，36年如一日，只為了晚上給孩子道晚安，一早起來再給他們一個吻。是倖存的孩子給了拜登活下去的動力。

但他想到博臨終前告訴拜登：「爸爸，答應我，繼續前進，不要停歇！」老丈人也問他，「以後你打算幹什麼？」拜登回答：「我想先成為參議員，然後競選美國總統」，而78歲這一年再站起來參選總統。阿扁說，老丈人當年以為的玩笑話，沒想到拜登卻是認真的，最終兌現了與老丈人的承諾。

由陳水扁新勇哥物語發佈於 2020年11月10日 星期二

(中時新聞網)