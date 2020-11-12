因馬國女大生案件，校園安全及學生安全再度引起社會大眾關注，霧峰警分局平常除透過與轄內各級學校建構之聯繫管道及通訊群組聯繫外，近日更主動前往各級學校實施安全檢測及犯罪預防宣導。

霧峰分局長陳家銘於11月12日親自至轄內修平科技大學以「校園安全」為題開講，與該校師生進行毒品、詐欺、交通及人身安全等相關議題交換意見，並強化師生法治觀念，針對如何保護自身安全，提升學生自我保護意識，免於被害以及誤觸法網，藉以落實強化校園安全維護工作。

霧峰分局長陳家銘表示，校園週邊安全一直是警方安全維護的重點，為治安維護重要的一環，本分局偵查隊已於10月21日、10月28日至該校進行反毒防詐等相關犯罪預防宣導，很榮幸能與修平科技大學師生們就校園安全觀念交換意見。

陳家銘表示，分析學生族群經常遭詐騙類型，以數據分析大學生經常受騙型態，男生以網路援交或交付遊戲點數序號為主、女生則以網路購物，解除分期詐騙為主，希望藉由學校、學生會、教官室等單位協力進行宣導、說明，降低學生受害機率，也提供聯繫諮詢管道，提昇學生警覺效力。

霧峰分局表示，為建立友善校園，建構無毒校園環境，保護學生免於被害，加強校園及週邊環境安全，除強化與學校間聯繫網絡，增加巡簽密度，提高見警率，遏止不法情事發生，亦透過平時建立的聯繫通報及安全檢測機制，協助校方逐一檢視校園週邊照明設備、監視系統及調整鏡頭角度，避免視線死角，希望全校師生能在安全無虞的環境下教學，保護自己免於危險外，也可讓家人放心。

(中時 )