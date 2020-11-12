網路家庭（8044）12日公布第三季營運成果，第三季單季稅後淨利6,772萬元，年增12％，單季稅後每股盈餘0.58元，也較上季的0.45元、去年同期0.48元增加。展望第四季，網家表示，在雙11、雙12等年度購物大檔助攻下，預期第四季營運動能將攀峰，樂觀看第四季整體營運表現。

網家第三季營業利益4,075萬元，較去年同期1.05億元減少61％，也較上季減少35％。然第三季單季稅後淨利6,772萬元，仍較去年同期增加12％，業外部分，今年第三季業外虧損247萬元，較去年同期虧損798萬元收斂。

累計今年前三季網家營業利益2.48億元，年增9.7％，稅後淨利2.07億元，較去年同期成長80％，每股盈餘為1.91元，優於去年同期1.10元。

網家表示，今年前三季營收持續增長，受惠今年以來消費移轉到網購通路，迎接線上買氣，成立「品牌旗艦館」，吸引百大品牌進駐，推升B2C銷售成長強勁，B2C第三季營收較去年同期增長達10.7％，未來將對倉儲與物流基礎建設持續投資，將推出智能實驗倉儲，樂觀看待2021年電商業務的成長。

展望第四季，網家受惠於雙11檔期加持，第四季業績將有望寫全年新高。網家今年雙11檔期積極佈局異業結盟策略，積極拓展線上結合線下的購物體驗，打造歷年規模最大、橫跨產業範圍最廣的實體活動，將網家的電商資源以及經驗帶到線下實體。

網家表示，今年是連續第四年舉辦雙11演唱會，助攻10日單日業績較平日成長6倍，新會員數較平日大幅成長10倍，10日晚間9點攜手Line購物加碼推升消費動能，一小時內成交金額（GMV）總額較平日增加8.5倍。

網家表示，10日晚間8點～11日上午8點，12小時內全台出貨量已突破10萬箱，美妝、日用、周邊等品類業績較去年同期大幅成長70％，家電、食品、生活等商品業績亦增長40％。在雙11檔期加持下，第四季營運有望創全年新高。

(工商 )