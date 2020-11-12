中油表示，查德奧瑞油田是中油首次以國際礦區經營者角色進行油氣探勘，並進入開發生產的礦區，礦區蘊藏量約3,400萬桶，全區目前約可日產5,800桶原油，其中中油每天可分得2,000多桶，因此開發案台灣自有油氣占比將提升0.4％；第一船原油預計12月初運回台灣數量計95萬桶。

中油強調，油氣探勘屬於高風險、高投資的事業，國際油公司通常會尋求合作公司共同分攤風險，而將礦區部分權益轉讓，海南華信仍為持有中油查德礦區35％權益之合作公司，至於合作集團之經營，只要合作公司皆可表達意見，中油在查德礦區的各項標案皆依政府採購法辦理，且由中油主導管理經營責任。

查德礦區係中油首次在海外擔任礦區經營人，努力探得的第一船原油，運回台灣深具意義，也符合台灣中油當初到海外探勘之宗旨，希望藉此拓展全球探採版圖，提高國際能見度。

中油指出，油氣探勘者常常會面臨到可採油藏量可能下修、油價持續低迷及地主國變更石油法規等諸多風險，為分散風險降低對公司營運造成的影響，國際油公司通常會尋求合作公司共同分攤風險，而將礦區部分權益轉讓。

中油在查德礦區的各項標案皆依政府採購法辦理，縱有合作公司參與、表達意見，中油皆堅持立場以公開透明的程序辦理。各礦區經營，合作公司皆可要求派遣借調人員協助合作集團進行礦區經營作業，同時學習礦區經營事宜，中油查德礦區之合作公司，查德國家石油公司及華信公司皆有派出借調人員，由中油管理、協助、學習礦區業務，中油是經營人，對各項業務握有最後的決定權。

(工商 )