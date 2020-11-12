緯創（3231）擴展非中國區產能步調持續推進，今（12）日於董事會再通過針對伺服器業務在墨西哥的產能擴充、增加2,800萬美元的轉投資額，同時承租聯合再生能源（3576）的新竹廠，暫先因應在台的伺服器擴增產能所用。另出售中國昆山手機廠予蘋果陸系代工廠立訊集團一案，將以明年1月1日為交割日、完成交易。

緯創12日召開董事會通過第三季財報。前三季合併營收達6,124.72億元，營業淨利為101.66億元，稅前淨利為120.58億元，稅後淨利為63.56億元，每股盈餘為2.26元。

其中第三季單季合併營收為2,175.94億元，營業淨利為36.23億元，稅前淨利為50.81億元，稅後淨利為27.84億元，每股盈餘為1元。

董事會並決議透過旗下Wistron LLC轉投資Wistron InfoComm Technology（Texas）Corporation共2,800萬美元，以因應在墨西哥產能擴充需求。同時為因應業務發展及策略規劃需要，在台亦向聯合再生承租位於新竹縣湖口鄉之廠房。

此外，緯創先前與立訊集團簽訂收購協議，以將緯新資通（昆山）、緯創投資（江蘇）及其相關業務讓售予立訊一案，雙方協議中約定以2021年1月1日為交割日，暫定之交易價格為人民幣33億元。

(工商 )