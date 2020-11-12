德國BNT新冠肺炎疫苗進口破局，負責代理的台灣東洋今召開記者會，董事長林全表示，政府說東洋沒授權書是「吃我豆腐」，BNT願意提供3000萬劑疫苗，但若政府要的數量很低，東洋也開不了口去協商。中央流行疫情指揮中心表示，當初談的量是200萬，若東洋願協助談，那很感謝，若沒成功，也沒什麼話好說。

林全今指出，德國BNT認為台灣最高可取得3000萬劑數量，也願意提供，但若政府提供的數量很低，東洋也開不了口。政府想要的量雖然比一開始的50萬劑高，但與BNT的底線有差距，數量低，單價也會變高。

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，政府要的數量本來就很清楚，但因為要買的疫苗是多元的，不可能一家買3000萬，加上疫苗有負70度冷鏈、冷藏問題，我們很早就說訂購的量不會太多，這些東洋都知道。至於價格，則不便說明。

對於林全說政府說東洋得不到授權是「吃豆腐」，莊人祥表示，他的發言都是依照事實來說，有點不解，反正就是依照雙方的過程作描述。由於上海復星醫藥集團已取得大中華地區代理權，東洋代理破局是否與政治因素有關？他則說，我們當然希望德國BNT直接授權。

另外，近期有專家質疑，東洋代理破局是因為政府把預算都投注在COVAX，莊人祥表示，115億的疫苗預算中，有一半是用在國外疫苗，剩下的一半，或不到一半則是用在國產疫苗上，但在國外疫苗的預算並沒有全輸投注在COVAX上，政府也有和其他廠商談。

(中時新聞網)