流行天后亞莉安娜（Ariana Grande）在上個月底發行第六張錄音室大碟《性感到位／Positions》，天后一出手，果然隨即空降全球數位串流冠軍，更在指標性的英美雙榜更開紅盤！不僅於英國金榜以專輯和同名單曲強佔專輯與單曲榜第一，專輯中 14首新歌更全部登上美國告示牌單曲榜，也為她贏得生涯第五張告示牌冠軍專輯；而產量與質量並重的她，也創下在兩年三個月內就奪得三張冠軍專輯的記錄，成為近十年內第一位擁有如此成就的女性歌手，戰績豐碩！

得知奪冠的喜訊時，亞莉安娜在社群媒體上向死忠樂迷致謝：「我知道這並不是最重要的事，但當我得知奪冠時，我認為我必須要對你們的愛與支持，表達我的感激之情！」更感性表示：「這是我截至今日最愛的專輯，你們對這張作品的反饋，讓我的內心獲得滿滿的幸福與滿足感，我真不知道該從何說起，這一切對我來說有多麼重要！」而台灣唱片公司為了慶祝天后回歸，特別打造亞莉安娜街頭大卡車，為期一周在台北各大鬧區巡迴替專輯造勢，超吸睛的宣傳方式更是羨煞國外粉絲，在社群引起瘋狂轉載。

在首波話題單曲〈positions〉的 MV 中，亞莉安娜化身美國女總統，展現霸氣而性感的一面。歌曲選在美國總統大選前推出，如今選舉結果出爐，就有網友留言：「這首歌根本神預言美國白宮會出現一位女副總統吧！」而相當關心選情的亞莉安娜，除了先前就開放讓樂迷在參加「Sweetener Tour」巡迴演唱會的同時，便能註冊投票登記外，選前也曾表示希望白宮能出現一位足以代表美國不同聲音的領導者，「如果一直是白人異性戀男性當權，該如何治理好這個充滿多元美麗人民的國家呢？」選舉結束或許幾家歡樂幾家愁，但亞莉安娜發揮自身的影響力，召集年輕粉絲進行公民參與、關注社會議題。冠軍大碟《性感到位》數位已全球同步發行。

(中時 )