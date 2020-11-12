業者無奈喊冤，「中午消息一出，6家分店網路訂單減少約6成！」甚至有民眾打來謾罵抱怨。（葉書宏攝）

針對美豬進口爭議，台北市長柯文哲今（12日）列席行政院會，直球對決行政院長蘇貞昌，但政院在會後提出照片嗆柯，今年北市冠軍牛肉麵就是用含「萊克多巴胺」的美牛，業者無奈喊冤，「中午消息一出，6家分店網路訂單減少約6成！」甚至有民眾打來謾罵抱怨。

據悉，皇家傳承牛肉麵經營28年，全國共有6家分店，獲獎無數，去年榮獲台北國際牛肉麵節紅燒冠軍、今年榮獲台北國際牛肉麵節冠軍。

「我們是一個小小的商家！」皇家傳承總經理陳家斌說，行政院的說法不僅影響他們，更直接影響整個產業，只要有使用美國牛肉的店家都會受到波及，消費者看到消息後會擔心，甚至於放大疑慮擔憂，自己身受其害，所以一定要在第一時間跳出來說明。

陳家斌說，「中午消息一出，6家分店網路訂單減少約6成！」甚至還有民眾打來客訴抱怨痛罵他們「沒良心！」，相當無奈。他強調，所使用的美國牛肉都有特別交代廠商全部都是「零檢出」；檢驗證明很早就有準備，因有許多分店甚至於機場也有展店，對於食安要求一點也不馬虎。

皇家傳承副總經理陳家銘說，行政院發言人丁怡銘有到另一間店溝通，同時也有訂購100碗牛肉麵，其實並非道歉問題，而是要告知民眾提供的是安心食材，都是經由政府把關檢驗。

(中時 )