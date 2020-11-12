為提供更優質的直排輪練習場，新北市政府高灘地工程管理處在新莊區河濱公園修建一座國際規格比賽級競速直排輪場，自10月8日啟用以來，不管平日或假日皆吸引許多玩家前往使用，已成為新北市不可或缺之直排輪練習場地。

World Skate國際滑輪溜冰總會於 2019年公布新的競賽直排輪場地規範 (New Standard Track Layout) ，高灘處依新規範打造超高曲率彎道場地，全場另設置安全防撞板提供防護措施以維護玩家安全，是全台最新穎之直排輪練習場地，吸引許多直排輪好手前往使用，其比賽級規格亦為110年全民運動會滑輪溜冰競賽候選場地，國家級賽事引進可望讓直排輪場再次提升使用率。

新莊競速直排輪場位於新莊區大漢溪左岸台65快速道路橋下高灘地河濱公園(近17號越堤道)，請玩家共同遵守標誌標線指示及場地使用規則，並注意場內其他玩家使用狀況以避免發生危險。

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