匯聚科技精品家電總經理郭永福，2017年12月20日駕駛千萬白色法拉利超跑在汐萬路發生車禍，輾斃19歲蔡機車騎士，士林地檢署前因無法證明郭的車速，予以不起訴處分，案經高檢署發回續查，檢察官以逢甲大學行車事故鑑定研究中心報告，認郭車速62.35公里以上，明顯超越當地限速40公里，依過失致死罪提起公訴。

郭駕車從新北市汐止汐萬路往五指山方向，蔡男騎車有南往北方向，失控打滑衝入郭的車道，雙方發生撞擊，經2小時搶救，因顱內出血死亡。

郭辯稱，自己沒有過失，也沒有超速，當時他上坡而且準備過彎，蔡的車子車速過快，跌倒後滑入他的車道，才會發生車禍，他立刻就煞停並未往前滑行。檢察官之前已無從預見的突發事件，反應時間1秒極為短促，無過失責任予以不起訴。

案經高檢署發回後，檢察官囑託逢甲大學行車事故鑑定，報告書內提及，郭進入該路段平均時速約62.35公里，蔡男也有超越當地路段限速的行為，檢察官以郭男若沒有超速行為，見蔡男打滑即可煞停，不至於會造成嚴重車禍，以過失致死罪提起公訴。

(中時 )