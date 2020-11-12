為了鼓勵進用身心障礙者工作，勞動部舉辦金展獎，今年邁入第18屆，彰化縣共計11家企業和機關等獲獎，佔全國獲獎比率高達23％，摘下全國第一。縣長王惠美肯定彰化是個非常有愛的地方，感謝企業主和機構們用心投入。

縣長王惠美表示，彰化縣企業進用身心障礙朋友較法定應進用人數，多達1200位，企業、機關等都用心改善無障礙，超額進用，提供就業機會，並對身障員工照顧與提攜，讓他們成為公司得力助手，善盡社會責任，也提升企業的形象與價值，更讓工作者能有發揮一己之長，找到肯定和意義的舞台，獲獎實至名歸。

勞工處表示，榮獲「優等獎」有強宇企業有限公司，「一等獎」有富山精機廠股份有限公司及翔宇實業股份有限公司2家，「二等獎」泰昇工業有限公司、許瑞興工業股份有限公司、錡興科技股份有限公司、彰山環保服務有限公司等4家。

此外，公立單位有秀水公所及花壇公所2家，「優良事蹟獎」有泰昇工業有限公司及社團法人彰化縣喜樂小兒麻痺關懷協會等2家。

這些企業和獲獎機關、機構，依身心障礙員工的工作狀況合理調整工作職務，彈性安排生產線上或其他工作。並提供身心障礙員工情緒支持，以關心的角度確實讓身心障礙員工感到公司的溫暖。

特別的是，這些企業主和主管還用心投入，共同討論身心障礙員工的生涯發展。願意針對僱用個案的特別需求，提供相關職務再設計申請，輔具的使用，不僅幫助員工融入職場，也提升工作效率。

(中時 )