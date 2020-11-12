被封為「廣告界小周子瑜」的女模MiuMiu，有著一雙大眼睛與甜美笑容，她近日為3C商品拍攝官方主影片，連續拍攝14小時不喊累。對工作敬業的她，也無奈透漏了曾遇潛規則的經歷。

米客邦於雙11戰場推出「峰米Dice真無線智慧投影機」，一台便攜式的秘密武器，「其實，你可以玩更大！」廣告主影片找來「小周子瑜」MiuMiu拍攝。擔任廣告模特長達3年，在多部戲劇、廣告都能見到她的蹤影。不過，回憶起一路來的拍攝總是單打獨鬥，也練就一身「學會保護自己」功力。

MiuMiu透露，常常一個人外出拍攝，現場若只有男性工作人員，收工後，他們會邀「順路」載她回家，也常會遇到被「毛手毛腳」的情況。於是舉凡熬夜翻班拍攝，不管多晚，她也會自掏腰包搭高鐵回台北、或是請女性友人陪同前往，還有在限時動態上標註正確位置，偷偷讓朋友知道自己在哪。即使賺來的錢花在車錢上，她也認為「沒辦法，安全最重要。」

而這次拍攝「峰米Dice真無線智慧投影機」主影片，MiuMiu笑說：「史上最安全的拍攝！」講到連續拍攝14小時，她也完全不喊累。而對於「小周子瑜」的封號，她表示過去有人說她像陳怡蓉、吳心緹，不過她也直呼：「不敢當！她們都是女神！我只是台北無名小卒啦！」

峰米Dice真無線智慧投影機在FlyingV平台上11日中午12點開賣，短短1分鐘火速達到募資目標，10小時賣破千萬預購金額。

(中時新聞網)