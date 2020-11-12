奇景光電（納斯達克代號：HIMX）今（12）日公佈自結2020年第三季合併財務報表，及第四季展望。如同2020年10月6日提前公佈自結財報數字，奇景2020年第三季營收、毛利率及每ADS盈餘，均優於8月6日法說會預估。

2020年第三季自結財報

2020年第三季營收為2億3,990萬美元（約新台幣70億6,800萬元），較上一季1億8,700萬美元（約新台幣55億9,800萬元）增加28.3％，較去年同期1億6,400萬美元（約新台幣51億1,900萬元）增加46.1％。第三季毛利率為22.3％，較上一季21.0％增加1.3個百分點，較去年同期19.5％增加2.8個百分點。

2020年第三季稅後淨利為850萬美元（約新台幣2億4,900萬元），較上一季稅後淨利140萬美元（約新台幣4,100萬元）增加511.1％，較去年同期稅後淨損720萬美元（約新台幣2億2,400萬元）增加217.7％。第三季每ADS盈餘為4.9美分（約新台幣1.44元），第二季每ADS盈餘為0.8美分（約新台幣0.24元），去年第三季每ADS為淨損4.2美分（約新台幣1.31元）。

2020年第三季毛利率分析

2020年第三季毛利率22.3％，較第二季21.0％，小幅增加1.3個百分點，較去年同期增加2.8個百分點。第三季毛利率較第二季提升，主要是有利的產品組合，如更多高毛利率的平板電腦及車用IC出貨、更高的工程收入，及轉賣某些先前已提列存貨評價損失的產品。

但另一方面，因為擁有較佳毛利率的晶圓級光學鏡頭（WLO，wafer level optics）出貨量減少造成產能利用率下降並拉低毛利率，同時，毛利率低於公司平均水準的智慧型手機IC出貨量增加，兩者削減了第三季毛利率提升的幅度。

2020年第四季財測預估

奇景預估2020年第四季，由於幾乎所有產品線皆從第三季的高水準進一步成長，營收較上季增加約10％，毛利率約29％，創單季歷史新高，每ADS盈餘在15美分至16美分之間（約新台幣4.42元至4.71元）。

第四季前景預估

提高毛利率一直是奇景首要營運目標，奇景亦持續努力提高獲利。奇景第四季樂觀的毛利率預估，反映出晶圓廠產能吃緊情況下，奇景能有較佳產品定價和更有利的產品組合。

現階段在8吋及12吋成熟製程晶圓代工產業，供應需求正出現結構性的變化，奇景認為目前的晶圓廠成熟製程的產能短缺，可能會在未來幾年內持續下去，諸如面板驅動IC的TDDI及AMOLED、用於5G智慧型手機的電源管理IC，以及解析度正在不斷升級的CMOS影像感測器等大量應用，正在顯著擴大晶圓產能的使用量並爭奪相同的成熟製程，而目前晶圓廠產業並沒有針對此成熟製程有大量的擴展計畫。

奇景在智慧型手機、平板電腦及車用等主要業務，亦面臨晶圓廠產能嚴重短缺，對於明年的晶圓需求，奇景正積極應對、並與晶圓廠夥伴確保產能，確定明年產能將超出奇景今年的出貨量。

更重要的是，奇景正在為各產品線開發更多產能，以期在未來幾年能擴大奇景可使用的晶圓廠產能，其中一些新產能將在明年開始對營收產生貢獻。

奇景擁有許多高毛利的非驅動IC產品，將對提升毛利率發揮正面影響，這些產品有的已經量產，出貨規模正在成長，例如時序控制IC（TCON，Timing Controller）及超低功耗CMOS影像感測器；有的是奇景未來營收新主力，如WiseEye整體解決方案及WE-1客製化晶片。

(工商 )