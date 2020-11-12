Western Digital（WD）今日宣布推出全新NVMe SSD系列，建立跨越硬碟獨特多樣產品組合，實現次世代以數據為中心架構的資料中心、工業物聯網、車用及客戶應用。

系列新品包含能協助以具競爭力的總整體擁有成本（TCO）打造更高效資料中心儲存分層的Ultrastar DC ZN540 ZNS NVMe SSD、可應用於極端工業及車用環境的Western Digital IX SN530 工業級SSD，以及可提升PC效能的WD Blue SN550 NVMe SSD 2TB。

Western Digital運用獨特的垂直整合能力──從設計、製造NAND Flash，到開發自家設計打造的SSD控制器及韌體──在新品上凸顯其持續推動儲存創新的能量及承諾，以滿足涵蓋雲端、OEM廠商、企業、通路以及終端使用者零售市場等全球客戶，在新型系統架構、應用及實際使用的需求。

IDC報告指出，未來三年所產生的數據量將超越過去三十年來總和。數十億個連網系統將產生包含智慧影片、客戶及感測器數據的無數個相關數據集，而這些都需經過擷取、轉換及分析才能為產業、企業及個人帶來價值。

傳統架構無法應付現今數據密集的環境，如何以有效且符合成本效益的方式建立數據基礎架構，以因應ZB時代的資料需求規模是一大挑戰；儲存是建立全新架構及汲取數據精華中關鍵且基本的一環。

分區儲存是次世代企業資料中心的新型儲存架構。Western Digital不僅支持分區儲存計畫（Zoned Storage Initiative）及ZoneStorage.io，亦投入NVMe Working Group組織的ZNS規格及Linux開源社群以推廣生態系的發展。

Western Digital今日宣布開始供應指定客戶Ultrastar DC ZN540 ZNS NVMe SSD樣品；Ultrastar DC ZN540 ZNS SSD擁有垂直整合、雙埠及高可用性的NVMe控制器，容量高達8TB且具備標準U.2外型規格。

全新DC ZN540為新一代SSD，充分利用業界標準規格ZNS，適用於多租戶（Multi-tenancy）環境及其他以數據為中心的應用，如事件串流處理。相較傳統SSD，Ultrastar DC ZN540 ZNS SSD提升高達四倍的效能表現及2.5倍服務質量（Quality of Service，QoS），且效率、使用率及擴展性更佳，能降低公用雲及私有雲基礎架構的總整體擁有成本。

Western Digital致力於發展全方位分區儲存生態系並提供應用支援，包含在標準化統一的分區儲存架構下，管理大容量SMR硬碟及ZNS SSD的協同作用。

(工商 )