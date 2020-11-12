12日上午10點10分，由台船公司董事長鄭文隆、台船公司副總經理周志明與海巡署署長莊慶達、艦隊分署分署長謝慶欽等人，於台船公司基隆廠主持「100噸級巡防艇28艘後續15艘採購案」第3艘巡防艇PP-10070艇交船典禮。這15艘原由慶富造船廠承造，慶富出問題後轉到台船。

台船董事長鄭文隆表示，很高興能再將新船交予海巡署，並即將加入淡水分隊巡防團隊，這艘船在107年12月12日開工，108年12月2日安放龍骨，109年6月23日舉行下水典禮，在基隆廠全體同仁的努力與監造代表、驗船師們的合作之下，戮力完成。

海巡署委託建造15艘100噸巡防救難艇，全案預計在2023年全部完工。前2艘PP-10068（船廠編號1139）和PP-10069（船廠編號1140）已分別在今年的4月及7月提前完工交船，今天舉行交船典禮的是其中的第3艘PP-10070（船廠編號1141）。

本型艦艇參考現有同型艇之設計為基礎，在既有經費下，台船改採用優規德國MTU高速主機，最高航速可達30節，續航力更達1,200浬（約2,160公里），藉由提升主機性能及改良機艙配置，增加船舶總重，有效提高航行穩度與適航性。PP-10070艇今日完成交船儀式後，將規劃實施遠航訓練，讓接艇人員加速熟稔新艇操縱性能，提升船舶操船技藝。

台船公司積極配合「國艦國造」政策，建造對於海巡署與海軍建造作戰性能優異之艦艇國家政策，目前除100T系列船外，尚有海巡署委建4000T及1000T巡防救難艦建造中。公司表示未來除各項軍艦及公務船建造，也將積極爭取海巡署各式艦艇全壽期維修長約，期許能提供最大後勤維修能量，作為我國國防戰力之最堅強後盾，一同守護國土，不負國人期待。

(工商 )