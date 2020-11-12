吳青峰最新MV〈迷幻〉明(13日)上架，繼〈一點點〉後，再度由陳珊妮執導，邀請包括萬秀洗衣店（萬吉阿公、秀娥阿嬤、金孫瑞夫）、偽娘織田紀香、「鋼鐵女孩」稅尹、角色扮演者/插畫家楊哲、已出櫃的三金典禮指定司儀德仔、「椅人」何秉錡、健身教練Sammy及男同志情侶陳冠宏、郭念修、女同志伴侶Vivian & Corrine及女兒脆瓜等話題人物，演繹各種「愛」的可能性。

MV中，青峰手捧書本，以說書人的造型登場，陳珊妮透露，希望以此傳達出一個音樂創作人，經常是以默默陪伴的方式，存在於許多人的日常記憶中，交織在每個人的生命故事裡。包括「萬秀洗衣店」等多組演員在MV中演出，「萬秀」阿公阿嬤特地從台中北上力挺，但兩人卻異口同聲說：「我們不會演戲！」阿公萬吉透露，第一次參加MV拍攝，前一晚開心又緊張到睡不著、阿嬤秀娥則在拍照時大讚青峰可愛歌聲又好聽。

〈迷幻〉MV以每秒1千格的高速攝影方式一鏡到底拍攝，呈現「時間凝結」、影像如畫的質感，導演陳珊妮要求青峰拍攝時在運鏡途中不能眨眼，讓青峰直呼太難：「這6秒可能會讓我拍6個小時！」結果因為MV拍攝當天，天氣不巧大雨，從白晝拍到黑夜，讓陳珊妮苦笑說：「秋風秋雨愁煞人，我已經翻來覆去哭了八百回了。」還自嘲：「我怎麼會說出這麼『吳青峰』的句子。」

青峰說，〈迷幻〉原本收錄於蔡依林《Muse》專輯，想要表達的是「愛」的各種形式，「如果為了去關注一個特定族群而創作，但其實族群這個詞彙本身就已被貼上了標籤、也因此受限，因此我才會以愛與快樂為出發點，去寫這首歌。」青峰版本的〈迷幻〉以純粹的吉他刷弦和編曲展開，有別於原唱的舞曲風格，呈現的是親情、愛情、友情等等各種「愛」純粹的本質。

吳青峰最新專輯《冊葉一：一與一》分別以他譜曲、作詞的作品分為「上下冊」，他也即將在14、15日於淡水雲門劇場舉行《上下冊》演出，門票全由預購聽眾以序號抽選，僅有不到500位觀眾得以幸運入場。

吳青峰邀請萬秀洗衣店成員合作〈迷幻〉ＭＶ。（環球音樂提供）

吳青峰拍攝〈迷幻〉ＭＶ。（環球音樂提供）

吳青峰拍攝〈迷幻〉ＭＶ。（環球音樂提供）

(中時 )