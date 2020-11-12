上個學年度UBA冠軍健行科大12日在花蓮觀護盃籃球賽，越級挑戰上季SBL冠軍台灣啤酒，卻讓「老大哥」嚇出一身冷汗，台啤靠著下半場展開嚴密防守，以及三分火力回神，最後以69比65逆轉擊退健行，提前搶到周六冠軍賽門票。

「以前的我們也是一樣，只要碰上老大哥球隊，打來沒有輸球壓力，就是卯足全力要贏，」替補打了27分鐘的台啤隊長蔣淯安表示，「可是這場比賽我們一定要贏，因為現在很多人不看比賽內容，只看比賽結果，更何況這場比賽沒轉播。」

蔣淯安坦承，連他自己也沒想到會打這麼久，只是健行上半場太準了，讓台啤始終居於逆境，打來更加辛苦，幸好下半場從防守做起，更讓健行第3節只拿4分，台啤才有辦法扭轉戰局，「我更沒想到這場打這麼辛苦，幸好我們還是贏了。」

健行總教練劉孟竹賽後除了感謝觀護盃主辦單位提供他們這麼好的磨練機會，更強調這是大學長給小學弟上課，「我們沒有藏招，畢竟雙方等級不同，台啤是上季SBL冠軍，幾乎在每個點都有身高優勢，就算只輸4分，其中差距仍很大。」

這場比賽也是健行在UBA新球季的205公分外籍生安科爾初次亮相，他拿8分、2籃板，劉孟竹表示，「安科爾已經快8個月沒打正式比賽，我不想嚇到他，找到比賽節奏還需時間，幸好他本來就打過球，比起石博恩剛來球隊好多了。」

(中時 )