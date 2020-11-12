有網友誤將影片傳給親姐，沒想到對話曝光讓大批老司機全歪樓「求上車」。(圖擷取自爆怨2公社)

相信不少人都有過誤傳訊息的經驗，昨(11)日一名男網友尷尬的表示，自己有次手殘，誤將「謎片」傳到姐姐也在內的群組，且時隔1小時他才發現，這樣的場面讓他相當尷尬。不過對話內容曝光後，也讓老司機歪樓「求上車」。

原PO在臉書社團「爆怨2公社」上尷尬表示，自己昨日原想先將群組內的謎片，轉傳到只有自己在內的1人群組，當他下班打開手機時，卻發現剛剛的影片竟然手殘傳到親姊也在內的群組，更尷尬的是姐姐回了一個「…」表示無言，2分鐘過後就丟下一句「你慢慢看」隨後立馬退出群組。

這樣的窘境讓他急的上網向廣大網友求救，由於姐姐過沒多久就對出群組，讓他也來不及解釋，尷尬到不知回家該如何面對姐姐，「等一下見了我姐，第一句話該怎麼話術她？」

對此，就有不少網友分享自己的慘痛經驗，「我上次傳到公司群組才尷尬，還好趕快回收」、「我同事誤PO群組，一時心急按了刪除！連回收的機會都沒有XD」、「我朋友還誤傳謎片到丈母娘的爬山群組」。此外，還有一群老司機全歪樓「這不重要，重要的是番號咧」、「應該跪求這個妹子好正啊，想看」、「老司機求上車」、「這個不錯耶！番號勒？」

(中時新聞網)