台北市長柯文哲訴求萊豬進口要「源頭管理，明確標示」，行政院發言人丁怡銘今指台北市牛肉麵節冠軍得主使用萊劑美牛，引發業者不滿，並出示未檢出萊劑的證明，隨後丁怡銘向業者致歉。對此，國民黨副祕書長李彥秀批評，政院為了攻擊柯市府的牛肉麵節活動，攻擊無辜店家，試問「行政院，鬧夠了沒！」

李彥秀在臉書以「今晚我想來點香濃帶勁的紅燒牛肉麵」為題發文，指行政院長蘇貞昌帶領的行政院，嚴然成為攻擊部隊，凡事以攻擊異己為優先，不但利用公帑雇用小編在立法院作圖，誣指有憑有據的萊豬顫抖影片。

李彥秀說，今天，民進黨政府再次突破自己的極限，為了攻擊柯市府的牛肉麵節活動，主動攻擊無辜的店家。幸好店家主動公布檢驗證明，逆轉形勢。但是她仍然想問問，「行政院，鬧夠了沒！」。

她質疑，台灣的政治難道真的這樣用側翼、KOL攻擊，帶風向的文化來鞏固自己的權力，來攻擊與自己意見不同的人嗎？民主政治不是零和遊戲，不是抹泥巴遊戲，更不應該把骯髒的手伸向無辜的百姓店家。

她表示，然而，這樣的聲音顯然不會在民進黨內成為主流，因為鬥得越狠升得越快，戰得越兇，越是長官愛將，但仍不禁想問，這樣的行政院，有什麼資格質疑國民黨杯葛一場？這樣的農委會主委跟行政院發言人，有什麼資格繼續花納稅的人錢，做政黨打手！？

(中時 )