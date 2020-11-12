能仁家商高三生溫采蘋，為了參加比賽，每天反覆練習彩妝技能、複習學科項目，榮獲美顏職種金手第3名。（許哲瑗攝）

全國高中職年度家事類技藝頒獎典禮12日在新北市府登場，由市長侯友宜、教育部政務次長蔡清華頒獎；其中新北市能仁家商高三生溫采蘋，為了參加比賽，每天反覆練習彩妝技能、複習學科項目，榮獲美顏職種金手第3名，她開心的說，雖然我不會唸書，但我想證明我也有一技之長！

頒獎典禮今一早在新北市府3樓登場，全國共78校367名學生參賽，頒發59個金手獎、113個優勝獎，公布獲獎名單時，許多選手激動落淚，讓民眾看見青少年的創作能量。

榮獲美顏職種金手獎第3名的溫采蘋坦言，她從小成績不好，國三時找不到未來目標，一度相當迷茫，後來追隨對化妝的熱忱，選擇能仁就讀並走上美顏之路，不過剛開始練習畫時，畫得很差，常常自己躲起來哭，歷經一段撞牆期，但在家人和老師鼓勵下，決定繼續堅持下去。

溫采蘋說，這次得獎是一個很大的鼓勵，也向別人證明她雖然不會唸書，但只要專精於一技之長，定能有所收穫，未來會努力堅持下去。

另名樹人家商學生蕭書涵榮獲美顏職種金手獎第2名，她開心的說，為了參加比賽，從高二寒假就開始就每天練習，最後終於克服難關，在「紙圖」項目用眼影棒於紙上畫出美麗的漸層、眼影，獲得評審青睞，很謝謝師長給予的幫助。

(中時 )