為應對境外疫情輸入風險，中國大陸近日再次加強入境檢疫，中韓兩國為簡化兩國企業人士入境程式設置的“快捷通道”也受到一定影響。三星電子12日表示，原定明日赴華的兩架包機被取消。

韓聯社報導指出，三星電子原定於13日飛往西安和天津的兩架包機被取消，取消原因尚不明確，據悉原本預計有200多人乘坐。外交部推測，三星電子包機臨時被取消可能與中方最近進一步加強入境檢疫有關，外交部目前正在通過中方瞭解具體原因。外交部人士還表示，快捷通道制度仍在運行，政府正積極與中方進行溝通，盡可能減少中方加強入境檢疫給韓企人士帶來的不便。

自5月1日韓中正式開啟快捷通道制度以來，韓國各大企業赴華復工人員已逾萬人。雖然疫情下往返於兩國的航班大幅減少，但得益於該制度，三星電子等韓國大企業紛紛安排包機向中國輸送必要人員。三星、LG、SK等韓國大公司每月至少有1架包機赴華。

具體來看，三星電子今年4~5月先後利用包機向西安半導體工廠派遣500多人，其中也包括三星顯示器、三星SDI、三星電機等公司員工；SK海力士6~10月共派出10架包機赴華；LG化學和LG顯示器自“快捷通道”開通以來多次派包機赴華，上周共向南京工廠派遣100多名員工，LG顯示器當天的赴華包機未被取消，向廣州工廠派遣了100多名員工。

應中方要求，11月11日起自韓赴華的所有乘客須在登機前48小時以內在兩家不同指定檢測機構接受核酸檢測，且兩次檢測之間須間隔3小時以上。利用“快速通道”或乘坐包機赴華的乘客亦適用新規。而現有的“快速通道”制度只要求乘客在登機72小時前接受一次檢測。

(中時 )