針對美豬進口爭議，台北市長柯文哲今（12日）列席行政院會，直球對決行政院長蘇貞昌，但政院在會後提出照片嗆柯，今年北市冠軍皇家傳承牛肉麵就是用含「萊克多巴胺」的美牛，造成業者業績下滑，前新北市長朱立倫晚間行動力挺到店內用餐，他更直言，行政院長蘇貞昌也是前台北縣長更要出面道歉。

朱立倫說，怎麼可以用國家發言人來打壓民間小吃店，而且該家小吃店還是獲得多次冠軍，是新北之光，不只該業者受害，而是所有牛肉麵店及相關業者都會受到波及傷害

前新北市長朱立倫晚間行動力挺到店內用餐，他更直言，行政院長蘇貞昌也是前台北縣長更要出面道歉。（葉書宏攝）

前新北市長朱立倫晚間行動力挺到店內用餐，他更直言，行政院長蘇貞昌也是前台北縣長更要出面道歉。（葉書宏攝）

朱立倫說，台灣可以針對食安問題辯論、政策討論，但是行政院絕對不可以用國家機器來波及、修理民間店家，業者非常堅強，大家一起來力挺他，自己以前是新北市長，與陳老闆多次見面，因此和議員葉元之、劉美芳、曾煥嘉用行動力挺，「自己家人受傷害，怎麼可以不出來。」

針對行政院回應，朱立倫說，行政院還找了很多藉口理由，這些業者都很注重食安問題，多次檢驗都是零檢出，美豬進口台灣多年，但都是零檢出、零「萊克多巴胺」，大家並非反美豬、反美牛，是為了食安健康反瘦肉精，行政院不要搞錯，一下就牽涉到好的店家。

朱立倫強調，國民黨立場都沒有反過美豬，是反對含有瘦肉精的美豬，製造一個假消息、錯誤消息是絕對不應該的，行政院第一時間有表達立場，至少行政院長蘇貞昌也是前台北縣長更要出面道歉，如此已經讓新北之光受到傷害。

(中時 )