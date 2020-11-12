大陸晶圓代工龍頭中芯國際公布今年第3季財報，這也是該公司遭到美國政府制裁後首個公布的財報，若扣除政府1.38 億美元補貼，中芯國際仍處於虧損狀態，好消息是，第二代先進工藝N＋1製程已經進入小量試產階段，中芯國際聯合執行長梁孟松表示，N＋1製程正在穩定推進，預計未來2~3季，就能趕上原先制定產能填補到所需程度。

營收達10.825億美元，季增15.3%、年增32.6%，優於市場預期，毛利為2.62億美元、年增54.3%，毛利率為24.2%，較上季減少2.3個百分點，但較去年同期增長，歸屬母公司淨利潤為2.564億美元，季增85.8%、年增122.7%。

以產品銷售地區來看，大陸比重達69.7%，季增3.8 個百分點，較去年同期增加9.2 個百分點，北美地區居次，接著是歐洲與亞洲地區。各產品貢獻營收比重，分別為：15/18 微米31.2%，55/65 奈米25.8%，40/45 奈米17.2%，接著是14/28 奈米的14.6%，均較去年同期4.3%、今年Q2的9.1%增長許多。中芯國際表示，14奈米製程主要運用在高效能運算(HPC)上。

至於先進製程14奈米製程貢獻部分，由於從今年第2季就將14/28奈米製程貢獻合併看不出是哪個項目增加。展望第4季，受到美國出口限制措施影響，今年資本支出從457億元人民幣縮減為402億元人民幣。

至於外界關心的N+1製程，先前梁孟松就提過，與14奈米製程相較，其效能提升 20％、功耗降低 57％、邏輯面積縮小63％、SoC面積縮小55％，所使用DUV(深紫外光)光刻機台波長為193奈米，再採用浸潤式微影技術，達到134奈米波長，可以接近7奈米製程精度，這也是先前中芯國際稱可不使用EUV機台的原因之一。

梁孟松表示，成熟應用平台需求一如既往強勁，來自於電源管理、射頻信號處理、指紋識別，以及圖像信號處理相關收入增長顯著。先進技術應用多樣，第一代先進技術(14奈米製程)良率達業界量產水準，第二代(N＋1製程)進入小量試產。公司產能穩步擴充，產能利用率維持高位。

除了手機業務外，梁孟松強調，中低端的消費電子、汽車電子、AI等業務都有零組件平台，中芯國際一直與10幾家客戶保持溝通，至於這些客戶增量需要一些時間，預計未來2~3季，可以把原先的產能填補到該公司需要的程度。

梁孟松指出，中芯國際作為代工企業，面向海內外多元化客戶，自成立以來嚴格遵守經營地法律，合法合規經營。至於美國出口管制對中芯國際生產與運營的影響，梁孟松表示，目前公司正常運營，短期內出口管制對公司產生一定影響，但影響可控。

(中時新聞網)