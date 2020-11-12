上櫃機車廠宏佳騰（1599）公布第三季財報，前三季累計營收22.63億元、年增27.50％，EPS達2.32元；第三季單季營收11.16億元、年增90.34％，EPS達1.71元，營收、獲利皆創下單季新高。

宏佳騰解釋，第三季業績亮眼，主要來自於外銷的ATV（沙灘車）客戶持續拉貨，帶動高毛利產品業績成長，而內銷部分也受惠電動車銷售的持續成長，帶動營收攀升。

宏佳騰表示，智慧電車銷售至今短短一年兩個月就能有破萬的銷量，穩居PBGN（Powered by Gogoro Network）聯盟亞軍，其中最大關鍵就在於「CROXERA智慧儀表」。在宏佳騰發展智慧電車時，許多車友的第一個問題就是，PBGN系列不就只是換了外殼的Gogoro嗎？但宏佳騰董事長鍾杰霖表示，要做，就要做出差異化、獨特性，絕非只是換湯不換藥。因此，宏佳騰早已超前部署，在推出電車的前一年，就推出全球第一款整合型智慧儀表系統CROXERA，並於同年在美國拉斯維加斯CES展前記者會中首度亮相，驚豔全場。

接著，宏佳騰在去年推出電車時，同步搭載「CROXERA智慧儀表」的Ai-1 Sport，讓宏佳騰的電車不只是一般的電車，更是一輛人性化的智慧電車，並以此創造出與市場上其他電車的差異化。今年8月，宏佳騰更發表Ai-2 Gather三輪智慧電動概念車，成為PBGN聯盟首位自行研發車架的車廠。

同時宏佳騰也預告，透過CROXERA升級的雲端服務，新一代IoV車聯網服務將推出包括更多不同的行車安全提醒，未來道路偵測與車體本身的資訊也將產生更多連結，能更早因應即時路況，替駕駛提供預警指示，大幅提升騎乘安全性。此外，宏佳騰與台灣大哥大正在進行中的多項合作，也將使IoV車聯網功能有更多發展性。

在外銷訂單部分，北美ATV市場今年初雖受疫情衝擊，拉貨一度呈現趨緩的狀況，不過隨著後來全球疫情趨緩，加上耶誕節將至，各大廠紛紛積極拉貨，也同步使得宏佳騰外銷訂單重現亮眼成績。

法人表示，宏佳騰外銷受惠客戶拉貨，業績持續穩定成長外，內銷部分也因智慧儀表具有獨特性的優勢，加上新車、車聯網等話題帶動，推升電車銷售成長；從今年前三季的營收與獲利表現來看，宏佳騰全年成績值得期待。

(工商 )